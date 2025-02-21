В Кремле объяснили высказывания властей США против Украины

Эмоциональные высказывания властей США связаны с нежеланием Киева заниматься налаживанием мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле объяснили высказывания властей США против Украины
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Он призвал обратить внимание на последние заявления госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, «мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима». Песков добавил, что Киев исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира, и это находит свое отражение в очень эмоциональных высказываниях представителей США.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин остается открытым к мирным переговорам по Украине. «Мы имеем наши цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков сообщил, что ему неизвестно о якобы проходивших тайных переговорах российских и американских представителей в Швейцарии.

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