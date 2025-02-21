В Кремле высказались о мирных переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин остается открытым к мирным переговорам по Украине. Такую позицию высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Мы имеем наши цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами», — обозначил Песков, выразив готовность главы государства достигать этих целей посредством мирных переговоров. «Президент Путин остается открытым для урегулирования вокруг Украины посредством мирных переговоров», — заключил он.

В конце 2024 года в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией российский президент назвал условия переговоров с Украиной. В частности, он говорил, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.

В начале 2025 года Путин подтвердил готовность России к переговорам, но обратил внимание на изданный президентом Украины Владимиром Зеленским декрете о запрете их проведения.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась первая встреча России и США. В ее рамках, в частности, обсуждалось урегулирование украинского конфликта.

Ранее в Кремле подтвердили, что между США и Россией есть понимание необходимости проведения встречи глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, однако дальнейшей конкретики по гипотетическому саммиту не раскрыли.