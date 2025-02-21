В Кремле высказались о требовании России вывести войска НАТО из Восточной Европы

Россия на переговорах в Эр-Рияде не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее советник президента Румынии по обороне и национальной безопасности Кристиан Диаконеску заявил, что на переговорах между делегациями РФ и США в Эр-Рияде российская сторона потребовала ухода НАТО из стран Восточной Европы. По его словам, США отклонили это требование.

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