В Кремле к третьей годовщине начала СВО высказались о ее итогах

Итоги проведения специальной военной операции (СВО) подводить рано. Так на вопрос, связанный с третьей годовщиной начала операции ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что СВО продолжается, и России необходимо выполнить все цели, которые поставил верховный главнокомандующий.