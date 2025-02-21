Захарова показала ожидающего Лаврова павлина в ЮАР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о павлинах, которых заметили в Йоханнесбурге в ЮАР. В своем Telegram-канале она пошутила, что птицы интересуются главой ведомства Сергеем Лавровым.

© Telegram-канал Марии Захаровой

С 21 по 22 февраля в Йоханнесбурге проходит встреча глав МИД G20. Среди них присутствует и Лавров. Захарова напомнила, что однажды министра на официальном мероприятии окружили павлины — это произошло во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран СНГ в Душанбе в 2022 году.

«Вот и в ЮАР этот ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?"», — написала дипломат, приложив снимок павлина.

Захарова заверила, что Лавров «выйдет» — после того как отработает «двадцатку» и проведет запланированные двусторонние встречи.