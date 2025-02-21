Совбез России заявил об угрозе портовой инфраструктуре страны

Угрозы российской портовой инфраструктуре со стороны НАТО усилились. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в аппарате СБ рассмотрели вопрос об угрозах подводной и портовой критической инфраструктуре РФ и меры по их нейтрализации.

«Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства», — сказал Молчанов.

По его словам, в НАТО считают боевые действия на морском дне новым видом противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством.

Молчанов уверен, что альянс в качестве объектов для поражения рассматривает морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы и железнодорожные переправы для доставки топлива.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США рассматривают возможность включить в мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине пункт об автоматическом предоставлении стране членства в НАТО, если Россия нарушит условия этого документа.