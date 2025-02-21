Вершинин обсудит в ООН ситуацию с правами человека на Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин примет участие в 58-й сессии Совета ООН по правам человека, запланированной с 24 февраля по 4 апреля. Дипломаты обсудят ситуацию с правами человека на Украине, в Сирии и некоторых других государствах, говорится в сообщении МИД РФ.

"Предполагается рассмотреть широкий спектр вопросов международной правозащитной повестки дня. В их числе - защита прав детей и инвалидов, обеспечение свободы вероисповедания, соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращение пыток, защита культурных и социальных прав, борьба с дискриминацией меньшинств, а также другие тематические сюжеты, - сообщили в министерстве. - Наряду с этим запланировано обсуждение ситуации с правами человека в Белоруссии, Сирии, на Украине, а также в Афганистане, Венесуэле, Гаити, Гватемале, Гондурасе, Грузии, ДРК, Иране, Кипре, КНДР, Колумбии, Мали, Мьянме, Никарагуа, Судане, ЦАР, Шри-Ланке, Эритрее и Южном Судане".

Как отметили в МИД РФ, российская сторона, которая примет участие в сессии в статусе наблюдателя, намерена "активно задействовать свой потенциал в целях преодоления конфронтации и продвижения объединительной повестки дня", а также для формирования у международных партнеров понимания важности налаживания конструктивного международного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека при должном уважении национальных и культурно-исторических особенностей каждого государства.