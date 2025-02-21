В России оценили ресурсы Зеленского для противостояния Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский обладает ресурсами для противостояния американскому лидеру Дональду Трампу, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Речь, по его словам, идет о конкурентах новой администрации США.

В России оценили ресурсы Зеленского для противостояния Трампу
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«У Зеленского есть ресурсы противостоять Трампу. Он может опираться, прежде всего, на прежнюю администрацию США, а также на конкурентов страны. Это, к примеру, Великобритания, которая всегда конкурировала со Штатами и продолжает делать это сейчас на политическом поприще», — сказал Чепа.

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Он также указал на европейские страны, встревоженные политическим и экономическим напором Трампа после его инаугурации, а также достаточно радикальными предложениями и идеями.

«Сейчас они пытаются воздействовать на Трампа с тем, чтобы он поменял свою риторику, свое отношение к европейским странам. И именно они поддерживают Зеленского, на них он может опираться. Но украинский президент не понимает, что мнение лидеров западных стран может измениться довольно быстро в угоду США», — заключил депутат.

Ранее Трамп поддержал идею о необходимости проведения выборов на Украине. По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов.

В ответ на это Зеленский заявил, что слова американского лидера о его низкой поддержке населением являются дезинформацией. Он подчеркнул, что, по данным Киевского международного института социологии, его рейтинг составляет 57 процентов.

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