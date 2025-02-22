Отказ Путина от звания генерала объяснили

Российский президент Владимир Путин имеет звание полковника, хотя ему и предлагали звание генерала. Отказ главы государства от звания в беседе с ТАСС объяснил редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

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«Путин выбрал служение России без генеральских погон. Это был его сознательный выбор, который был продиктован стремлением целиком сосредоточиться на реальной оперативной работе, а не на "парадных" аспектах», — рассказал эксперт., назвав решение Путина «решением человека и профессионала».

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Кроме того, российский лидер сам высказывался об отказе от генеральского звания во время прямой линии 2011 года.

«Я помню сцену, когда [первый президент России] Борис Николаевич Ельцин предложил мне занять должность директора ФСБ, и, когда я к нему пришел, он объявил о решении присвоить мне звание генерала — а я полковник, как известно. Я сказал Борису Николаевичу, что в свое время я покинул военную организацию и считаю нецелесообразным в нее возвращаться», — говорил он.

Ранее Владимир Путин порассуждал об отсутствии у него генеральского звания. По словам президента РФ, оно нужно прежде всего военным людям.