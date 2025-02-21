В Госдуме запросили у регионов информацию о повышении тарифов на ЖКУ

Депутаты Госдумы запросили у регионов РФ информацию по поводу повышения тарифов на ЖКУ, ведется работа над решением данной проблемы. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.

"Многие депутаты уже направили запросы в регионы, чтобы получить объяснения по поводу повышения тарифов на услуги ЖКХ. Волну недовольства видно по всей стране. Работа над этим вопросом уже началась", - сказал Гусев ТАСС.

Он отметил, что к работе подключились все комитеты, будут прорабатываться меры для решения проблемы с повышением тарифов.

Депутат добавил, что комитеты Госдумы и профильные министерства в ближайший месяц рассмотрят проблему закредитованности аграриев. "Посевная начнется уже через месяц. Мы должны понимать, сколько земли удастся обработать и что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать наших аграриев", - рассказал Гусев.

Индексация тарифов на ЖКУ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. Как следует из прогноза социально-экономического развития России на ближайшие три года, с 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ в среднем проиндексируют на 5,4%, с 1 июля 2027 года - на 4,8%.