Захарова: РФ продолжает оценку последствий удара по НПС "Кропоткинская"

В настоящее время Россия продолжает оценку ущерба и долгосрочных последствий, нанесенных в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Telegram-канал ведомства.

"На совещании с членами правительства президент Российской Федерации В.В. Путин поручил проводить работу по ликвидации ущерба во взаимодействии с иностранными акционерами КТК, крупнейшими из которых, помимо компаний Казахстана, являются нефтегазовые корпорации США и стран Западной Европы", — сказала дипломат.

По словам Захаровой, российская сторона не исключает вероятности, что своей атакой Киев хотел показать "бессильную озлобленность" растущим в мире пониманием политики РФ относительно конфликта на Украине. 17 февраля нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума, к которой относится НПС "Кропоткинская", атаковали семь украинских беспилотников.

Объект был выведен из эксплуатации, перекачка нефти ведется на сниженных режимах. 20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска без помощи союзников не смогли бы атаковать НПС. По его словам, удары подобного рода невозможны без космической разведки, а такие данные Украина получает только от своих союзников.