Захарова заявила о влиянии санкций на восстановление НПС в Краснодарском крае

Россия продолжает оценивать последствия украинского обстрела нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае. Восстановление работы объекта осложняется западными санкциями, препятствующими своевременной закупке необходимого оборудования за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале МИД РФ.

По словам Захаровой, инцидент приведет к экономическим потерям для российских и казахстанских энергетических компаний, а также их зарубежных партнеров.

«Кроме того, потребуется время на восстановление нормального функционирования НПС, поскольку для замены поврежденного оборудования необходима поставка агрегатов и запчастей из-за рубежа», — отметила дипломат.

17 февраля нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума атаковали семь украинских беспилотников. Объект был выведен из эксплуатации, перекачка нефти ведется на сниженных режимах.

После атаки Путин предложил иностранным инвесторам КТК привезти оборудование для ремонта станции. По его мнению, международные партнеры заинтересов