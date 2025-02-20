Лавров раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде

Москва и Вашингтон обсудили на переговорах в Эр-Рияде, что решить конфликт на Украине можно только через устранение его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры делегаций России и США прошли в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Украинская сторона и европейские партнеры на них не были приглашены.

«Постепенно приходит осознание того, что решение может быть найдено только путем устранения первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе», — отметил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что завершить конфликт мешают бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением киевского режима его кураторами.

Западу пора принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе уважения, заметил Лавров.

По его словам, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

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Лавров констатировал, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.