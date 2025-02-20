Посольство РФ отреагировало на закрытие Русского дома в Молдавии

Российское посольство в Кишиневе осудило решение молдавских властей о закрытии Русского дома, назвав его поспешным и противоречащим двусторонним соглашениям. Об этом говорится в официальном комментарии, опубликованном в Telegram-канале.

Посольство выразило недоумение по поводу противоречивых заявлений молдавских официальных лиц, отмечая несоответствие прежних утверждений о связи закрытия Русского дома с инцидентом с беспилотниками и последующего признания заранее спланированного характера этого шага. Посольство призвало молдавскую сторону пересмотреть свое решение, подчеркнув его вредное влияние на отношения между двумя странами.

«В очередной раз призываем власти еще раз обдумать скоропалительное решение, идущее вразрез с комплексом двусторонних соглашений и интересами народов двух стран», — говорится в посте диппредставительства.

11 февраля в Баку начались работы по демонтажу вывески со здания, где располагался Российский информационно-культурный центр «Русский дом».

Русский дом в Баку освобождает помещение

6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства.