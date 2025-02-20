Президент Владимир Путин намекнул на состав переговорщиков с США и Европой. Для восстановления отношений с Западом он будет использовать в том числе авторитет и влияние еврейских общин, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев смыслы встречи Путина с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

«Хочу поблагодарить вас за активное участие в жизни гражданского общества нашей страны и за тот вклад, который вы вносите в работу Музея толерантности. Мне кажется, что это получилось очень хорошее учреждение, оно носит ярко выраженный гуманитарный характер. Работа этого музея интересна для наших граждан любого вероисповедания и любой этнической группы. Работа с культурологической точки зрения еще и интересная», — обратился Путин к собеседникам.

Он поднял тему освобождения из плена ХАМАС российского гражданина Александра Труфанова.

«Освобождение стало возможным в том числе благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнеров региона, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС. Знаю, что испытания были непростыми, но и он, и вся семья прошли этот период. Слава богу, что он дома, в кругу своих близких», — сказал глава государства.

Берл Лазар поблагодарил Путина за то, что сегодня еврейская община имеет возможность «невероятно развиваться».

«Когда мы смотрим, что происходит в Европе — антисемитизм, деградация, либерализм, — это как раз потому, что у них нет этих ценностей, — отметил Лазар. — Очень часто я говорю людям, что вы не забудете, как было 25 лет тому назад. Люди все время хотят больше, больше. Мы также хотим, никогда не удовлетворены. Мы хотим, чтобы в каждом городе были такие центры [как музей толерантности]. Наши двери открыты для любого человека. И этим мы можем реально изменить жизни людей».

С лидерами еврейской общины президент Путин встречается ежегодно, и часть беседы обязательно попадает в публичное пространство, но большая — остается закрытой. Как объяснил URA.RU политолог Дмитрий Журавлев, это связано с тем, что еврейская община — «великолепный дипломатический институт», и ее лидеры помогут России восстановить отношения с США, да и с другими странами Запада.

«Это очень хорошее средство донести до западных коллег нужную информацию, — отметил эксперт. – В официальной дипломатии есть процедура и есть что-то, что нельзя сказать. А в этом случае [через еврейскую общину] можно многое сказать открыто друг другу, потому что эти люди не представляют государства и не ограничены в своих возможностях говорить».

Путин прокомментировал освобождение Труфанова

Лазар и Борода, убежден Журавлев, могут донести любую информацию до еврейских общин в других странах. В тех же Соединенных Штатах, где еврейская община — крупнейшая в мире.