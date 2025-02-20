Посол РФ в Лондоне оценил возможное появление британских войск на Украине

Россия не потерпит британские войска на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран, в том числе Соединенное Королевство, допускает размещение воинских контингентов на Украине после окончания конфликта.

Анализ прессы показывает, что британский истеблишмент сейчас находится в состоянии шока и нервозности из-за произошедшего, заметил глава дипмиссии.

«Конечно, мы не потерпим размещение британских войск на Украине. И я призываю британское правительство как можно быстрее осознать реальное положение дел и не пытаться продлить страдания на Украине», — подчеркнул Келин.

Дипломат отметил, что британскому правительству следует думать не о том, как передать ВСУ больше оружия, а о том, как восстанавливать Украину после всего произошедшего.

Вице-президент США назвал способ закончить украинский конфликт

Ранее Келин сообщил, что воинственные высказывания премьер-министра Великобритании Кира Стармера в адрес России говорят об оторванности политика от реального положения дел.