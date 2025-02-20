Лавров и глава МИД Алжира обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Алжира Ахмед Аттаф на полях СМИД G20 в Йоханнесбурге обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахеле. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахеле", - отметили на Смоленской площади.