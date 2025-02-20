Захарова пошутила про фамилию молдавского министра после слов о фашистах

Ударение в фамилии главы Минкульта Молдавии Серджиу Продана должно ставиться на первый слог. Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Продан сказал, что не видит разницы между советскими и фашистскими солдатами. С таким заявлением он выступил, когда говорил о бюджетах на ремонт памятников воинам-освободителям в честь 80-летия Победы.

Комментируя это, Захарова указала, что «теперь знает, где правильно ставить ударение в фамилии этого румыноговорящего министра», имея в виду первый слог.

К посту она также прикрепила кадры выступления Продана.