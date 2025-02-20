Путин прокомментировал освобождение Труфанова

Освобождение гражданина РФ Александра Труфанов из сектора Газа стало результатом последовательной политики Москвы по ближневосточному урегулированию, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 14 февраля палестинские движения передали Международному комитету Красного Креста (МККК) россиянина Александра Труфанова и еще двух заложников.

«Это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике РФ по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнеров в регионе, и благодаря доброй воле со стороны руководства ХАМАС», — отметил Путин.

Глава государства заметил, что на долю Труфанова выпали непростые испытания, но сейчас он уже находится в кругу своих близких.

Напомним, что Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены боевиками утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Отец Труфанова погиб во время нападения.

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В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир благодаря усилиям российской стороны были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа.