Лавров пожал руку одному коллеге с Запада

Глава МИД России Сергей Лавров пожал руку своему коллеге из Норвегии Эспену Барту Эйде на полях саммита глав МИД (СМИД) стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, глава норвежского внешнеполитического ведомства протянул руку Лаврову, когда он подходил к своему месту.

Также его поприветствовали глава МИД Алжира Ахмед Аттаф и Турции Хакан Фидан. При этом министры Испании и Нидерландов проигнорировали Лаврова.

Лавров встретился с президентом ЮАР в Йоханнесбурге

Ранее Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях встречи глав МИД стран «Большой двадцатки». Также глава МИД России обсудил со своим китайским коллегой Ван И ситуацию по урегулированию конфликта на Украине и отношения с США в свете состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Сам глава китайского министерства высоко оценил встречу.