Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

В пресс-службе отметили, что российский лидер тепло поздравил наследного принца, руководство и народ королевства с предстоящим праздником — Днем основания саудовского государства.

Глава государства выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способст­вовало конструктивной и результативной работе двух делегаций, пояснили в Кремле.

В ходе беседы был подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика.

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Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках «ОПЕК+» в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка, резюмировали в пресс-службе.