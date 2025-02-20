Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.
В пресс-службе отметили, что российский лидер тепло поздравил наследного принца, руководство и народ королевства с предстоящим праздником — Днем основания саудовского государства.
Глава государства выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций, пояснили в Кремле.
В ходе беседы был подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика.
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Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках «ОПЕК+» в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка, резюмировали в пресс-службе.