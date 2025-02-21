Путин заявил, что финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП

Финансирование научных исследований должно быть увеличено в координации властей и бизнеса. Доля поддержки должна составить 2% ВВП и предполагать особое внимание к прорывным технологиям, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий.

"Вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до 2% [ВВП], - указал глава государства. - Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений". "Было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то", - напутствовал президент.