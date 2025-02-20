Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота, а также 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые выполняют боевые задачи в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, в разговоре Путин поблагодарил личный состав бригад за их работу. В свою очередь, командиры доложили главнокомандующему о текущем положении в Курской области.

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — рассказал Песков.

Ранее Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области.