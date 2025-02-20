Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка

Президент РФ Владимир Путин в четверг поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые доложили верховному главнокомандующему о положении и ходе боевых действий в зоне их ответственности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области", - сказал пресс-секретарь президента.