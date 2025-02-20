Лавров обсудил с Ван И отношения с США и украинский кризис

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили вопросы евразийской безопасности, отношения с США, украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в Йоханнесбурге на полях СМИД Группы двадцати.

© Telegram-канал официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в АТР, отношения с США, украинский кризис. Главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие двух стран в рамках ООН, других международных организаций и различных многосторонних форматов", - информировали в российском дипведомстве.

"Ван И подчеркнул, что, продвигая инициативы в пользу мирного урегулирования украинского кризиса, Пекин считает необходимым устранить его первопричины на основе соответствующих принципов Устава ООН, прежде всего, требований о безусловном уважении прав человека", - отметили на Смоленской площади.

Как подчеркнули в министерстве, стороны также дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем "как стабилизирующего фактора на фоне сохраняющейся турбулентности мировой системы".

"Особое внимание было уделено работе по обеспечению реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств, и подготовке предстоящих в 2025 году российско-китайских контактов на высшем и высоком уровнях", - указали в МИД РФ.

Кроме того, министры сверили часы по вопросам, касающимся Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС.

"Отдельный акцент был сделан на деятельности Группы двадцати по выстраиванию равноправного диалога представителей мирового большинства и Запада в финансово-экономической сфере на основе соблюдения всеми мандата "двадцатки", - добавили в дипведомстве.