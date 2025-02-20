Пушков прокомментировал хамство Бербок в адрес Трампа

Сенатор Алексей Пушков назвал хамским высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Бербок отреагировала на заявление Трампа, в котором он назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов». По ее мнению, американскому лидеру «стоит смотреть на реальность, а не просто писать твиты». До этого канцлер Германии Олаф Шольц называл заявления президента США «неправильными и опасными».

«Когда Бербок дает хамские советы Трампу "смотреть на реальность, а не просто писать твиты", это означает, что между США и Европой все уже зашло очень далеко», — написал Пушков.

Бербок набросилась на Трампа за критику Зеленского

Он добавил, что младшие союзники Соединенных Штатов никогда не позволяли себе «личных выпадов» против американского президента.