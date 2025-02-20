Пушков прокомментировал хамство Бербок в адрес Трампа

Сенатор Алексей Пушков назвал хамским высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Бербок отреагировала на заявление Трампа, в котором он назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов». По ее мнению, американскому лидеру «стоит смотреть на реальность, а не просто писать твиты». До этого канцлер Германии Олаф Шольц называл заявления президента США «неправильными и опасными».

«Когда Бербок дает хамские советы Трампу "смотреть на реальность, а не просто писать твиты", это означает, что между США и Европой все уже зашло очень далеко», — написал Пушков.

Бербок набросилась на Трампа за критику Зеленского

Он добавил, что младшие союзники Соединенных Штатов никогда не позволяли себе «личных выпадов» против американского президента.

Политика
Видео
Олаф Шольц
Владимир Зеленский
Алексей Пушков
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Германия