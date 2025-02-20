Джабаров заявил о периоде «сумерек» для Зеленского

В настоящее время можно говорить о так называемых сумерках для Владимира Зеленского на Украине. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По его мнению, Зеленский лишился серьезной опоры с утратой поддержки США. Страны Евросоюза пока говорят о солидарности с главой киевского режима, но также будут понемногу отдалятся от него, добавил сенатор.

«Я думаю, что это так называемые сумерки господина Зеленского. То есть это время идет, уже начался обратный отсчет его пребывания в должности президента, потому что он понимает, что ему не светит победа на выборах, которые должны быть, как требуют американцы», — сказал Джабаров.

При этом он считает, что украинский представитель будет растягивать время своего пребывания на посту любыми способами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский хочет продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В публикации в своих соцсетях от 19 февраля американский лидер также назвал Зеленского «диктатором без выборов», отметив, что главе киевского режима нужно действовать быстро, чтобы не потерять страну. Трамп указал, что РФ и США успешно ведут переговоры о прекращении украинского конфликта, что не пытался делать бывший американский глава Джо Байден, а Зеленский просто хочет сохранить «кормушку».