Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в ЮАР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на площадку проведения встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге. Высокопоставленных гостей у входа встречают колоритными национальными танцами под бой барабанов, передает корреспондент ТАСС.

© МИД России/Telegram

Каждую приезжающую к месту проведения встречи машину приветствовали криками и новыми мотивами. Место российского министра за столом "двадцатки" находится между главами МИД Турции и Республики Корея.

Форум будет проходить в крупнейшем городе республики в течение двух дней - 20 и 21 февраля. У Лаврова запланировано выступление в рамках мероприятия, а также ряд двусторонних переговоров на его полях. Он уже встретился с главой МИД КНР Ван И.