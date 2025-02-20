Глава ФСБ рассказал о контактах со спецслужбами США

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что его ведомство никогда не прекращало контакты с американскими спецслужбами. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Юнашев задал Бортникову вопрос, активизировалось ли сотрудничество ФСБ с американскими спецслужбами после переговоров России и США в Эр-Рияде. Эти переговоры прошли 18 февраля. Член российской делегации, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла «неплохо». В Госдепе сообщили, что стороны договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».

С этой целью будет создан специальный механизм консультаций. Это должно позволить сторонам принять меры, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий. Комментируя результаты встречи, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что контактов между Москвой и Вашингтоном фактически не было в течение трех лет.

«Мы наши контакты [с американскими коллегами - прим.ред.] не прекращали», - сообщил глава ФСБ.

Бортников отметил, что не знает, состоятся ли очные встречи представителей спецслужб двух стран в ближайшее время. Всё зависит от того, насколько это будет целесообразно, подчеркнул глава ФСБ.