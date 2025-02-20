Лавров анонсировал визит главы МИД Китая в Россию

Глава МИД Китая Ван И посетит Москву с официальным визитом. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20 («Большой двадцатки») в ЮАР, передает ТАСС.

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«Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в России», — обратился дипломат к своему китайскому коллеге во время переговоров.

Ранее в Йоханнесбурге стартовала встреча глав МИД G2), бойкотируемая США. В мероприятии примут участие 15 глав МИД и 4 заместителя министров иностранных дел. Вашингтон будет представлен поверенным в делах посольства США в ЮАР, так как госсекретарь Марко Рубио бойкотировал встречу, объяснив это решение антиамериканским курсом принимающей страны.