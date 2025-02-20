Оценены шансы Трампа подписать с Зеленским соглашение по минералам

Президент США Дональд Трамп намерен подписать с Киевом соглашение по критическим минералам, и вряд ли откажется от своих планов. Об этом заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам, вернув таким образом уже потраченные средства. Зеленский после этого подчеркивал, что Киев открыт к тому, чтобы разработка полезных ископаемых велась зарубежными партнерами. Однако, по его словам, страна не предлагает «раздавать» свои ресурсы, и контроль за ними должен остаться у Киева.

Накануне Трамп отметил, что украинские власти «грубо» обошлись с министром финансов США Скоттом Бессентом, приехавшим в Киев для согласования документа по минералам. Он добавил, что Зеленский «спал и был не доступен», несмотря на то, что глава Минфина проделал долгий путь.

По мнению эксперта Дмитрия Суслова, Дональд Трамп решительно настроен на сделку с Украиной, чтобы компенсировать уже оказанную США помощь Киеву.

«Ну и он, в принципе, уже заявил о том, что это его приоритет, поэтому отказываться от этого Трамп совершенно точно не будет. И, разумеется, он продолжит оказывать давление на киевский режим», - пояснил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Он обратил внимание на серию жестких заявлений со стороны представителей американской администрации в адрес Владимира Зеленского, которые призваны не только подтолкнуть его к более гибкой позиции по урегулированию украинского кризиса, но и вынуждают подписать соглашение по критическим минералам.

«Вряд ли администрация Трампа пойдет на то, чтобы фундаментально менять содержание этого соглашения. Я думаю, что они продолжат настаивать на том, что значительная часть того, что они требуют от Украины, должна презентоваться и рассматриваться именно как плата за уже оказанную помощь», - считает Суслов.

При этом, по его мнению, Киев путем переговоров смог бы смягчить формулировки и добиться от США оказания помощи в будущем, однако вряд ли украинским властям стоит рассчитывать на то, что Вашингтон предоставит какие-то гарантии безопасности для Украины, так как «вступать в войну против потенциального агрессора» он не намерен.