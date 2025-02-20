Богомаз прокомментировал сообщения о подготовке атаки ВСУ на Брянскую область

Заявления о подготовке масштабного наступления ВСУ на Брянскую область является фейком.

Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

— Это все ложная информация. Вы не читайте желтых журналов, — сказал он в беседе с Life.ru.

Утром 20 февраля СМИ сообщили, что ВСУ организовали активную подготовку к масштабному наступлению на Брянскую область. Отмечалось, что основная цель Киева — перехватить повестку переговоров РФ и США. На данный момент в 50 километрах от границы региона наблюдается большое скопление военной техники и нескольких тысяч украинских бойцов, сообщал Shot.

В Кремле прокомментировали сообщения о наступлении ВСУ на Брянскую область

СМИ сообщило, что ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома вблизи границы с Россией, готовя базу для наступления тысяч солдат на танках в Брянской области. Движения войск фиксируются в селах Палиевка, Гремячка и других. Официального подтверждения этой информации не поступало.