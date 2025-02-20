Косачев считает провальной выбранную Зеленским форму диалога с Трампом

Владимир Зеленский выбрал абсолютно провальную форму диалога с президентом США. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Зеленский выбрал абсолютно провальную форму диалога - тем более публичного - с лидером Америки. Он обвиняет Д. Трампа в некомпетентности и в повторении чужой "дезинформации", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Косачев напомнил слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что публичный формат - не лучший способ иметь дело с Трампом, а нападение на тех, "благодаря кому эта страна существует", - позорно и вызовет "противоположный эффект".

По мнению Косачева, причина "столь недальновидного поведения" Зеленского заключается не в его характере, "а в том, что он действует по "подсказкам" уже четко сформировавшейся "партии войны" в составе американских демократов, Еврокомиссии и ряда европейских столиц, включая Лондон.

"Именно эти силы собирались только что в Париже, и они выстраивают стратегию продолжения и усиления украинского конфликта, а также противостояния Трампу и его партии. Империя хочет нанести ответный удар, и Украина - одно из главных полей для военно-либерального реванша", - уверен политик.

Он полагает, что и Зеленский, и леволиберальная "партия войны", "по сути, экзистенциально заинтересованы в продолжении военных действий", поскольку даже их приостановка будет означать гибельные для киевского режима выборы, а для правящих элит Европы - неизбежность столкновения с самым строгим и опасным оппонентом - с собственными народами, которые они "подвергли огромным испытаниям".

"Каждый, кто сегодня собирает новые пакеты оружия вместо вклада в переговорный процесс, несет прямую ответственность за гибель людей. Элиты, которые отвергли демократию, в чем их жестко обвинил Вэнс в Мюнхене, отвергают и мир", - заключил Косачев.

Ранее Трамп указал, что "комик Владимир Зеленский" уговорил прежнее руководство в Вашингтоне потратить $350 млрд на войну, которая не могла быть выиграна. Американский лидер также заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров по урегулированию. В ответ на это Зеленский сказал, что Трамп стал жертвой "российской дезинформации".