Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор в четверг, 20 февраля.

Планы Путина

«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем», – сказал Песков журналистам, передает РИА Новости.

О намерении в ближайшее время провести ряд телефонных переговоров президент России Владимир Путин сообщил журналистам в Санкт-Петербурге.

Диалог России и США

Представитель Кремля заявил, что Москва отмечает разногласия между Вашингтоном и Киевом, а также сообщила о решении возобновить российско-американский диалог. Кроме того, он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа вызывает симпатию у Москвы своим акцентом на переговорный процесс по Украине.

Обсуждение Зеленского

Дмитрий Песков заявил, что риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима не соответствует ожиданиям. Он отметил, что падение рейтинга Зеленского является очевидной тенденцией, с которой невозможно спорить.

Обмен заключенными

В Кремле не исключают возможности новых обменов заключенными между Россией и США в контексте возобновления диалога между странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что принято решение о начале диалога по всем направлениям, и эта тема остается актуальной в рамках двусторонних отношений.

Возвращение брендов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели никаких заявлений от представителей компании Boeing о намерении вернуться в Россию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что американская корпорация по производству авиационной техники планирует возобновить свою деятельность на российском рынке. Песков отметил, что у них нет информации по этому поводу и подобные обсуждения кажутся неуместными.