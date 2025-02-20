В МГУ посоветовали «не впадать в эйфорию» в ожидании снятия антироссийских санкций

Не исключено, что ограничения сохранятся в полном объёме. Делать прогнозы рано. Необходимо дождаться встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло. «В данной точке политического процесса любая вероятность есть. И то, что Трамп собирается налаживать отношения с Москвой, и то, что он налаживать отношения не собирается. Пока не состоялась встреча Владимира Владимировича с Дональдом, ничего определённого говорить нельзя. Что касается политики, то там действует тот же принцип в отношении прогнозов, что и прогноз погоды. В отношении погоды самый вероятный и часто сбывающийся прогноз — это когда говорят то, что завтра будет так же, как сегодня. Что касается политики, то пока нет оснований впадать в эйфорию в ожидании того, что сейчас Трамп снимет все санкции или хотя бы часть из них. Надо готовиться к тому, что санкции сохранятся. Возможно, сохранятся в полном объёме, потому что мы ещё не знаем, о чём договорятся наши президенты на встрече. Может быть, они и не договорятся по принципиальным пунктам. Здесь в отношении санкций любые прогнозы — это гадание на кофейной гуще международных отношений». Ранее стало известно, что в ЕС получают сигналы из США о сохранении антироссийских санкций. Однако в Брюсселе в связи с непоследовательностью Вашингтона опасаются, что ограничения в отношении Москвы отменят, пишет Financial Times со ссылкой на источники.