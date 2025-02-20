Депутат Слуцкий не исключил снятие санкций с России в ближайшее время

Санкции будут сняты с России в ближайшее время, если сближение Москвы и Вашингтона продолжится. Об этом председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил RT 20 февраля.

Он отметил, что логично начать с отмены рестрикций в отношении парламентариев, поскольку подобные ограничения «противоречат самой природе парламентаризма», а затем перейти к вопросу пересмотра санкций как элемента политического давления.

«Если движение Москвы и Вашингтона навстречу друг другу, процесс, который начался в Эр-Рияде, мы можем назвать его «Риядский процесс сближения», если он не остановится, если он будет нарастать и возрастать, конечно же, санкции будут сняты в ближайшее время», — сказал Слуцкий.

По его мнению, мир должен понять, что нельзя злоупотреблять санкционными механизмами.

Российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде 18 февраля, о чем писала «Парламентская газета». Стороны обсудили совместную работу по ряду вопросов, а также разрешение украинского кризиса. В Кремле 19 февраля сообщили, что Россия и США условились немедленно начать подготовку встречи Президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Как считает лидер фракции СРЗП Сергей Миронов, в отношении украинского конфликта на сегодняшний день можно высказать «осторожный оптимизм». В беседе с «Дума ТВ» 20 февраля он объяснил, что бизнесмен-Трамп не привык вкладывать деньги без отдачи, как это делал бывший президент США Джо Байден. Речь идет о финансировании Украины.