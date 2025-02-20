В Кремле оценили ситуацию с возможной отправкой войск НАТО на Украину

Российская сторона считает неприемлемым размещение военного контингента НАТО на Украине. Как сообщает «Вы слушали маяк», так он прокомментировал заявление премьер-министра Кира Стармера о возможной отправке военных на украинскую территорию.

Ранее Стармер заявил, что Лондон готов на такой шаг. Также он сказал о готовности представить американскому президенту Дональду Трампу план развертывания на Украине миротворческого контингента из европейских стран в количестве до 30 тысяч человек.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, поскольку речь идет о направлении воинских контингентов <…> стран НАТО на Украину. Это приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности», — сказал Песков.

Он напомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что размещение войск НАТО на Украине не может быть приемлемым для России.