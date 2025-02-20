В Кремле раскрыли одну привычку властей Украины

Властям Украины нравится иждивенчество и бесконтрольное использование выделенных Западом средств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

В Кремле раскрыли одну привычку властей Украины
© globallookpress.com
«Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, ему нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и нравится бесконтрольное использование этих денег», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков раскрыл привычку властей Украины расходовать деньги западных налогоплательщиков и избегать соответствующей отчетности. По мнению пресс-секретаря президента, подобное поведение Киева является фактом, который едва ли можно оспорить.

Политика
Дмитрий Песков
Киев
Украина