Матвиенко оценила визит в Эфиопию

В заключительный день официального визита делегации Совета Федерации в Эфиопию глава российской палаты регионов Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Федеративной Демократической Республики Эфиопии Тайе Ацкеселассие. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Совфеда.

«Мы очень плотно работаем с эфиопскими парламентариями по дальнейшему совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества. Действует группа по сотрудничеству с Советом Федерации Эфиопии», — сказала председатель Совфеда президенту ФДРЭ, комментируя итоги прошедших переговоров.

Матвиенко назвала результативным трехдневный официальный визит делегации, в ходе которого она встретилась с Премьер-министром Абием Ахмедом Али и Председателями обеих палат парламента — Совета Федерации и Палаты народных представителей — Агеньеху Тешагером и Тагессе Чаффо.

Председатель Совфеда заявила, что получила подтверждения всесторонней заинтересованности эфиопской стороны в совместном развитии как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Валентина Матвиенко отметила эффективное взаимодействие с коллегами из ФДРЭ в рамках Межпарламентского союза и БРИКС.