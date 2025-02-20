ВЦИОМ: уровень поддержки президента в условиях СВО остается неизменно высоким

Расчет Запада на делегитимацию российской власти и подрыв ее политической базы в условиях специальной военной операции (СВО) не оправдался - опросы показывают неизменно высокий уровень поддержки деятельности президента России. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

В регулярных телефонных опросах ВЦИОМ принимают участие 1,6 тыс.

"Несмотря на целый ряд сложных ситуаций, а война без них не может обходиться, уровень поддержки президента, лидера остается очень высоким. Он не только останется высоким, он еще значительно вырос. Если в январе 2022 года 64% опрошенных одобряли деятельность главы государства, то уже в марте эта доля достигла 78%", - сказал Федоров в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "Три года СВО: как изменилась Россия".

По его данным, несмотря на все перипетии СВО, эта поддержка не снижалась и сегодня это порядка 75-76%.

"Эффект сплочения вокруг флага, о котором много говорили в начале СВО, подчеркивая, что он не может быть долговременным, этот эффект уже давно перерос в устойчивое явление. Это новое плато, новый уровень поддержки, на котором закрепился президент и остается на нем три года", - сказал Федоров.

В целом, по его словам, политическая система страны, несмотря на попытки подорвать ее снаружи, сохранила устойчивость и даже ее укрепила.

"В начале СВО рейтинги практически всех государственных институтов и в центре и на местах синхронно выросли. Сегодня они выше, чем были до СВО. Не произошло никакого политического раскола. Даже по оценкам большинства опрошенных - 58% - СВО, скорее объединила и сплотила российское общество, чем разобщило его (25%)", - отметил глава ВЦИОМ.

Новые герои и рост патриотизма

По его словам, это поставило новые требования перед политической системой.

"И она демонстрирует свою способность к обновлению. Изменились требования к элите, усилился запрос на патриотизм, очищение элиты, запрос на новых героев. И они постепенно появляются не только на фронте, но и в политической системе. Этот процесс стимулируется специальными программами", - сказал Федоров.

По данным опросов, уровень патриотизма за восемь лет значительно вырос. Если в 2016 году порядка 80% респондентов характеризовали себя как патриоты, то в 2024 - уже 92%.

"Гордость за страну испытывают сейчас порядка 80%, притом что у нас огромное количество проблем. Но гордиться своей страной мы стали даже больше", - сказал Федоров.

Более 80% россиян считают, что у них есть возможность реализоваться в своей стране.

Несистемная оппозиция в ходе СВО "окончательно маргинализировалась и сейчас занята борьбой за лидерство". "Дистанция, которая разделяет ее и российский народ, критически выросла", - сказал социолог.