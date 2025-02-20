Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского на Украине падает, тенденция очевидна, пишет РИА Новости.

«Это абсолютно очевидная тенденция, и вряд ли можно с этим спорить. По цифрам не хотели бы какие-то дискуссии», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что 19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование.

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Кроме того, Песков подчеркнул, что риторика Зеленского и других представителей киевского режима оставляет желать лучшего.