СК РФ сообщил о нарушениях на выборах в Абхазии

Следственный комитет России проводит проверку по фактам нарушения прав граждан во время выборов президента Абхазии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В середине ноября 2024 года в Абхазии начался политический кризис. Его причиной стало соглашение с РФ об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. Оппозиция выступила против этого, захватив комплекс правительственных зданий в центре столицы, в том числе администрацию президента. В результате глава государства подал в отставку. Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики претендуют Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко отметила, что в рамках процессуальной проверки были обнаружены факты нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии.

«По данным, опубликованным в СМИ и сети Интернет, 19 февраля в Цандрипше Гагрского района группа лиц из нескольких десятков человек, прибывших ориентировочно на 20-ти машинах, оказывала давление на глав местных сельских поселений с целью склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах; среди этих лиц в качестве лидера был Дима Ардзинба, а также Масик Шакрыл», - пояснила она.

В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи, пояснили в Следкоме.

В ведомстве также напомнили, что по нормам УК России иностранные граждане подлежат уголовной ответственности в случае совершения преступлений в отношении россиян.