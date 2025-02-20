Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение президента Франции Эммануэля Макрона взять на себя ответственность за безопасность Европы, констатировала, что там бродит «призрак наполеонизма». Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

Российский дипломат обратила внимание на заявление Макрона о том, что Франция возьмет на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе, и он лично станет гарантом этого.

«А как быть с тем, что неделю назад [Владимир] Зеленский заявил: «Я лидер любых переговоров»? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: «гарант Макрон» или «лидер любых переговоров Зеленский»», - отметила Захарова.

По мнению официального представителя МИД России, сейчас в Европе явно «бродит призрак наполеонизма».

Захарова прокомментировала ход переговоров России и США в Эр-Рияде

Накануне стало известно, что Франция созывает вторую за три дня срочную встречу по Украине. При этом на саммите 17 февраля в Париже, также посвященном урегулированию украинского кризиса, по данным СМИ, политики спорили относительно отправки контингента на Украину. Германия, Италия, Польша и Испания отказались поддержать эту идею.

Тогда президент Франции Эммануэль Макрон покинул встречу одним из первых и отказался от общения с прессой. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает обсуждение размещения европейских войск на Украине «преждевременными и совершенно неуместными».