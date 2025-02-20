МИД: Россия будет продвигать партнерство с Африкой

Россия будет продвигать партнёрство с Африкой в сфере политики, торговли и ВТС.

Об этом РИА Новости заявила глава департамента партнёрства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.

«Содействуем наращиванию межпарламентских и межпартийных связей с панафриканскими структурами... Настроены продвигать партнёрство Россия — Африка по всем направлениям», — сказала она.

Довгаленко также подчеркнула, что Москва открыта к многосторонним проектам с участием дружественных стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20.

Также замминистра высшего образования и обучения ЮАР Бути Манамела в беседе с RT отметил, что Россия, в отличие от многих других государств, воспринимает страны Африки «не как попрошайку, а как равного партнёра».