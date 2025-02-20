Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости призвал главу департамента эффективности государственного управления США, американского предпринимателя Илона Маска призвали лишить Вооруженные силы Украины доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink.

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По словам парламентария, у американского бизнесмена есть возможность внести «свою весомую лепту в прекращение кровопролития, которые продолжает множить режим Зеленского, отказываясь от мирных переговоров».

Шеремет также напомнил, что Вооруженные силы Украины используют Starlink для координации и ведения боевых действий.

Член Госдумы уточнил, что этот шаг был бы гуманным со стороны Маска и, возможно, подтолкнул бы украинского президента Владимира Зеленского к словам американских властей.

Незадолго до этого основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская предположила, что Starlink могут отключить для украинской стороны в любой момент, но оставить для использования России. Она считает, что это могут преподать как «технический сбой» на несколько дней или недель.