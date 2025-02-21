В Думе обсудят вопрос дистанционного обучения в медобразовании

В Госдуме обсудят целесообразность дистанционной формы обучения в медобразовании, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Считаем правильным на следующей неделе обсудить вопрос о целесообразности применения электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования», — написал Володин в Telegram.

По его словам, такие услуги предоставляют частные фирмы, и от подобного обучения страдают граждане, так как снижается качество оказания медпомощи.

Ранее в ТАСС сообщали, что в ГД поддержали запрет на дистанционное образование для врачей.

Володин отмечал, что повышение квалификации в сфере медицинского образования должно проходить только в очном формате.