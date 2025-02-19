Путин назвал причину изменения позиции Трампа по срокам урегулирования конфликта

Глава США Дональд Трамп изменил свою позицию по срокам урегулирования конфликта на Украине в связи с тем, что получил более полную информацию, рассказал президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».

Российский лидер отметил, что американский коллега пояснил в беседе, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины.

Путин ответил на вопрос об участии Украины в переговорах о мире

Путин уточнил, что Москва без всяких сомнений проинформирует своих друзей в рамках БРИКС о ходе переговорного процесса, результатах встречи делегаций России и США.

«Это [урегулирование на Украине], конечно, непростая задача. Я уже говорил об этом, когда господин Трамп был кандидатом в президенты США», — подчеркнул глава России.

Путин уточнил, что изначально Трамп говорил о коротких сроках урегулирования кризиса на Украине, «но после того, как стал получать информацию, как уже избранный президент, он изменил свою позицию», признал, что «потребуется полгода».

Российский лидер добавил, что «это естественно, здесь ничего особенного нет».