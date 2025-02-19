Путину на заводе в Петербурге показали дронопорт

Президент России Владимир Путин во время посещения предприятия "Радар ммс" в Санкт-Петербурге увидел инновационную разработку - дронопорт.

"В ходе посещения НПП "Радар ммс" главе государства представили новую разработку: полностью автономная роботизированная док-станция позволяет БПЛА вертолетного типа более эффективно выполнять различные задачи", - отмечается в Telegram-канале Кремля.

"Радар ммс" специализируется на разработке систем самонаведения высокоточного оружия, радиолокационных систем, беспилотных летательных аппаратов военного и гражданского назначения.