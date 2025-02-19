Госдума хочет уволить депутата за 200 дней прогулов

Депутат Госдумы Юрий Напсо отсутствовал на работе более 200 дней без уважительной причины, следует из сообщения на сайте ГД. С 2023 года он не был в стенах нижнего парламента в общей сложности около двух лет. Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский подчеркнул, что неисполнение обязанностей депутата свыше 30 дней грозит досрочным лишением полномочий.

Госдума хочет уволить депутата за 200 дней прогулов
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Комиссия выяснила, что начиная с апреля 2023 года парламентарий периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе, — сказано в сообщении.

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину доложили о двухлетнем отсутствии Напсо в декабре прошлого года. Он потребовал от комиссии по регламенту и комиссии по мандатным вопросам изучить его прогулы.

Парламентарий сообщал, что направил на имя Володина письмо, в котором объяснил причины своего отсутствия. По словам Напсо, он находится на больничном и первым обратился к спикеру ГД, чтобы сработать «на упреждение».

Ранее стало известно, что в последний раз Напсо участвовал в голосованиях на заседании от 24 сентября. После этого учетная запись депутата была активна, но в графе решений указано: «не голосовал».