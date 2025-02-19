Госдума хочет уволить депутата за 200 дней прогулов

Депутат Госдумы Юрий Напсо отсутствовал на работе более 200 дней без уважительной причины, следует из сообщения на сайте ГД. С 2023 года он не был в стенах нижнего парламента в общей сложности около двух лет. Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский подчеркнул, что неисполнение обязанностей депутата свыше 30 дней грозит досрочным лишением полномочий.

Комиссия выяснила, что начиная с апреля 2023 года парламентарий периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе, — сказано в сообщении.

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину доложили о двухлетнем отсутствии Напсо в декабре прошлого года. Он потребовал от комиссии по регламенту и комиссии по мандатным вопросам изучить его прогулы.

Парламентарий сообщал, что направил на имя Володина письмо, в котором объяснил причины своего отсутствия. По словам Напсо, он находится на больничном и первым обратился к спикеру ГД, чтобы сработать «на упреждение».

Ранее стало известно, что в последний раз Напсо участвовал в голосованиях на заседании от 24 сентября. После этого учетная запись депутата была активна, но в графе решений указано: «не голосовал».