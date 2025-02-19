Песков затруднился назвать дату встречи Путина и Трампа

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа должна быть подготовленной, и в настоящее время нельзя определить точную дату. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча Трампа и Путина должна быть подготовленной, поэтому сейчас говорить точно, сколько уйдёт на это времени, дни или недели, невозможно», — рассказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в telegram-канале последнего.

По его словам, во время встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) российская и американская стороны выразили желание организовать встречу как можно скорее и немедленно начать подготовку к ней.

Песков отметил, что раз Путин говорит о своей готовности к встрече с Трампом, значит, все активно работают по подготовке. О своем намерении к скорейшей встрече сигнализирует и президент США, добавил пресс-секретарь.

Ранее прошла встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде, в ходе которой они обсудили вопросы совместной работы и урегулирования украинского кризиса. После этого глава России отметил, что с удовольствием встретится с Трампом и обсудит с ним важнейшие вопросы, касающиеся обеих стран.